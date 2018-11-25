'Japonya Filistin’e destek vermeye devam edecek'

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Filistinli mevkidaşı Riyad El Maliki ile dün Roma’da bir araya geldi. İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen “Akdeniz Diyaloğu” toplantısına katılmak üzere Roma’da bulunan ikili, iki ülke ilişkileri ve Orta Doğu'da barış süreci konularında görüş alışverişinde bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı Kono, Japon hükümetinin Filistinlilere destek vermeye devam edeceğini söyledi. Filistin’e yapılan yardımlara da değinen Kono, dış yardım meselesini görüşmek üzere Asya ülkelerinden yetkililerin Filistin’de toplanmasını istediğini ifade etti.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ise, Japonya'nın Orta Doğu'ya barış getirme konusunda rol oynayacağına dair umutlarının yüksek olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki durumu da görüşen Kono ve Maliki, barış sürecinin yeniden başlatılması konusunda çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.