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Dünya

Japonya'dan füze tatbikatı: İlk kez ülke sınırları içinde yapıldı

Daha önce ABD ve Avustralya topraklarında füze denemesi yapan Japonya, ilk defa kendi sınırları içerisinde gemisavar füzeleriyle tatbikat yaptı.

AA24 Haziran 2025 Salı 16:16 - Güncelleme:
Japonya'dan füze tatbikatı: İlk kez ülke sınırları içinde yapıldı
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Japon ordusundan yetkililer, ülkenin kuzeyinde yer alan Hokkaido Adası'ndaki atış alanında füze tatbikatı yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, ülke sınırlarındaki ilk füze tatbikatına Savunma Kuvvetlerinden yaklaşık 300 askerin katıldığını belirtti.

Tatbikatın, kıyıdan yaklaşık 40 kilometre açıkta bulunan ve içinde insan olmayan bir tekneye karşı Type-88 tipi kısa menzilli gemisavar füzelerle yapıldığını kaydeden yetkililer, sonuçların henüz değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Japonya daha önceki füze denemelerini ABD ve Avustralya gibi diğer ülkelerin topraklarında yapmıştı.

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