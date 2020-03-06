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Dünya

Japonya'dan koronavirüse karşı yeni tedbir: Güney Kore'den gelenler karantinaya alacak

Japonya'da hükümet, koronavirüsün yayılmasını engellemek için Çin ve Güney Kore'den gelen herkesi tedbir amaçlı karantina altına almaya hazırlanıyor.

IHA06 Mart 2020 Cuma 09:43 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 09:43

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüs nedeniyle tedbirleri artıran Japonya’da hükümetten virüsün yayılmasını önlemeye yönelik yeni bir adım geldi. Hükümet, Çin ve Güney Kore’den gelen herkesin virüsün kuluçka süresi göz önünde bulundurularak karantinaya alınacağını duyurdu.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, "İki ülkeden Japonya’ya giren insanlardan belirlenen yerlerde iki hafta kalmalarını ve toplu taşıma sistemlerini kullanmamalarını isteyeceğiz" ifadesini kullandı.

9-31 Mart tarihleri arasında geçerli olması beklenen uygulama, Japon vatandaşları da dahil olmak üzere Çin ve Güney Kore’den gelen herkesi kapsayacak. Hükümetin Çin ve Güney Kore vatandaşlarına verilen bazı vizeleri de askıya alacağı ifade ediliyor.

KISITLAMA UYGULANMIŞTI

Japonya, koronavirüs salgınının ardından Çin’in Wuhan ve Zhejiang eyaletinden gelen turistlere seyahat kısıtlaması uygulamış, geriye dönük olarak 14 gün içinde söz konusu bölgelerde bulunanların ülkeye girişine izin verilmeyeceği açıklanmıştı. Kısıtlama daha sonra koronavirüsün Güney Kore’de hızla yayıldığı Cheongdo ilçesi ve Daegu şehirlerinden gelen turistleri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

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