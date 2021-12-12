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Dünya

Japonya'dan Güney Kore'ye çağrı: Uygun bir cevap bekliyoruz

Japonya, Güney Kore'ye ikili ilişkilerdeki 'savaş dönemi tazminatlar' sorununun çözülmesine yönelik 'uygun bir cevap' vermesi çağrısında bulundu.

AA12 Aralık 2021 Pazar 10:06 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 10:10
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Kyodo ajansına göre, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, İngiltere'deki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya geldiği Güney Koreli mevkidaşı Chung Eui Yong ile ikili ilişkileri ele aldı.

İki ülke arasında yeniden "sağlıklı ilişkilerin" kurulmasında anlaşan iki bakan, görüşmede, Kuzey Kore'nin bölgesel füze tehditleri karşısında Japonya-ABD-Güney Kore üçlü iş birliğinin önemini vurguladı.

Görüşmede, Hayaşi, Japonya-Güney Kore ilişkilerindeki "savaş dönemi zorla çalıştırılan işçilerin tazminatlarının" ödenmesi sorununun çözülmesine yönelik Seul hükümetine "uygun bir cevap" vermesi çağrısı yaptı.

Tokyo hükümeti, tazminat sorununun 1965'te imzalanan ikili anlaşmayla "nihai ve tam olarak" çözüme kavuşturulduğunu bildirerek çözüm için adım atmasına yönelik Güney Kore'ye çağrıda bulunuyor.

- İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

İki ülke ilişkileri, Japonya'nın savaş dönemi yönettiği Kore Yarımadası'nda istismar edilen Koreli kadınlar sorunu ile takımadalar anlaşmazlığı sebebiyle olumsuz etkileniyor.

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdıkları takımadalar, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Tokyo hükümeti, Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) bulunan ve Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

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