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Japonya'dan Güney Kore'ye tazminat tepkisi

Tokyo yönetimi, Güney Kore'de mahkemelerin Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki işgal ve sömürge döneminde zorla çalıştırılan işçiler için Japon şirketlerine verdiği tazminat cezalarıyla ilgili adım atılmamasına tepki gösterdi.

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Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Sekreteri Yoşihide Suga, basına yaptığı açıklamada, "Güney Kore'yi Yüksek Mahkemenin verdiği kararların yol açtığı uluslararası hukuk ihlalini tamir etmeye çağırıyoruz. Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Güney Kore hükümetinin bugüne kadar bu konuda adım atmamasından derin hayal kırıklığı duyuyoruz." dedi. 
 
Suga, ülkeler arasındaki ikili anlaşmayla çözüme bağlanmış bir konuda mahkemelerin yeniden tazminat kararı veremeyeceğini belirterek "Güney Kore'den iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri daha mantıklı şekilde ele almasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
 
- ZORLA ÇALIŞTIRILAN KORELİ İŞÇİLER
 
Japonya'nın 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz olarak çalıştırıldıkları işçilerin ve yakınlarının Güney Kore'de açtığı davalarda çok sayıda Japon şirketi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
 
Yüksek Mahkeme, 30 Kasım'da verdiği kararda Mitsubishi ve Nippon şirketleri aleyhine açılan davalarda verilen kararları onayarak şirketlerin Güney Koreli işçilere tazminat ödemesine hükmetmişti.
 
Japonya, Güney Kore ile 1965'te diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmayla Güney Kore'ye aktarılan hibe, bağış ve kredilerin "savaş tazminatı" niteliğinde olduğunu ve anlaşmayla tazminat konusunun kapandığını ileri sürüyor.
 
Güney Kore ise insanları sömürge yönetimi altında zorla çalıştırmasının insanlığa karşı suç olduğunu, haksızlığa uğrayanların yargı önünde haklarını aramasının iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla sınırlanamayacağını savunuyor.

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