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Dünya

Japonya'dan hidrojen hamlesi

Japon hükümeti, ülkede enerji kaynaklarının karbonsuzlaştırılmasını teşvik etmek için 2040'a kadar hidrojen tedarikine 15 trilyon yen (yaklaşık 113 milyar dolar) yatırım yapmayı hedefliyor.

AA4 Nisan 2023 Salı 12:34 - Güncelleme:
Japonya'dan hidrojen hamlesi
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Japon hükümeti, başkent Tokyo'da ülkenin 2017'de ortaya koyulan "Temel Hidrojen Stratejisi"ni revize etmek için toplandı.

Toplantıda önerilen yeni strateji taslağına göre, 2 milyon ton olan hidrojen tedarikinin 2040'a kadar 12 milyon tona çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda hükümet, hidrojen tedarikine yönelik 113 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Toplantıda konuşan Başbakan Fumio Kişida, söz konusu stratejinin revizesini gelecek ayın sonuna kadar sonuçlandıracaklarını belirterek, ülkede enerji kaynaklarının karbonsuzlaştırılması çabalarını hızlandıracaklarını ifade etti.

Kişida, daha fazla hidrojen tedariki için Avustralya, Orta Doğu ve Asya ülkeleriyle işbirliği yaparak uluslararası tedarik zincirinin inşasına hız vermek istediklerini kaydetti.

- Japonya'da elektrik üretimi fosil kaynak ağırlıklı

Japonya'nın elektrik üretiminde doğal gaz ve kömür başta olmak üzere fosil yakıtların payı yüzde 70'i geçiyor.

Ülkede 2021'de açıklanan 6. Ulusal Stratejik Enerji planı çerçevesinde 2030'da elektrik üretiminde, nükleer ve yenilenebilir enerjinin payının artırılması, fosil kaynaklarının payının ise azaltılması öngörülüyor.

Bu kapsamda 2030'da nükleerin elektrik üretimindeki payının yüzde 22, yenilenebilir enerjinin payının yüzde 38'e çıkarılması, LNG'nin (sıvılaştırılmış doğal gaz) payının yüzde 20, kömürün payının yüzde 19, petrolün payının ise yüzde 2'ye düşürülmesi amaçlanıyor.

Yenilenebilir enerjide ise güneşin payının yüzde 15, hidroelektriğin payının yüzde 11, rüzgarın payının yüzde 5, biyokütle atığın payının yüzde 5, jeotermal enerjinin payının ise yüzde 1 seviyesinde olması planlanıyor.

Ülke ayrıca yükselen enerji fiyatlarının da etkisiyle atıl durumdaki nükleerin reaktörleri yeniden devreye alınması yönünde çabalarını artırıyor. Japon hükümeti şubat ayında mevcut reaktörlerin ömürlerinin 60 yıl ve ötesine uzatılması ve yeni reaktörlerin inşa edilmesine yönünde karar almıştı.

Japonya, 2022'de yaklaşık 72 milyon ton LNG ithalatıyla dünyada en fazla LNG ithalatı yapan ülke olmuştu.

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