Japonya'dan Hint-Pasifik barışı için Almanya ile iş birliği mesajı

AA 6 Kasım 2021 Cumartesi 07:22 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 07:22

Kyodo ajansının haberine göre Bakan Kişi, Pasifik limanları ziyareti kapsamında Tokyo'ya uğrayan Almanya donanması fırkateyni Bayern'e çıktı.

Burada konuşan Kişi, Bayern fırkateyninin, son 20 yıldır Japonya'ya uğrayan ilk Alman donanma gemisi olduğuna dikkati çekti.

İki ülkenin ortak temel değerleri paylaştığını belirten Kişi, ikili savunma iş birliğinin "Serbest ve Açık Hint-Pasifik'in" temeli olduğunu söyledi.

Kişi, "Almanya'nın bu bölgede barış ve istikrara aktifçe katkıda bulunma kararlılığını göstermesi büyük önem taşıyor" diye konuştu.

- SONRAKİ DURAK GÜNEY KORE

Alman Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn, Hint-Pasifik bölgesinin "en stratejik sahalardan biri" olduğunu söyledi.

Japonya ile iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Zorn, bu bölgedeki deniz ulaşım yolunun "serbest ve açık kalmasına" katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Kamu yayıncısı NHK, Çin'in bölgesel faaliyetleri karşısında, iki ülkenin savunma iş birliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Almanya'dan Ağustos'ta ayrılan Bayern fırkateyni, Tokyo ziyareti öncesinde Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) ile ortak tatbikat düzenlemişti.

12 Kasım'a dek Tokyo'da kalacak Bayern, akabinde Japonya ve ABD dahil 5 ülkeden 20 geminin katılımıyla düzenlenecek ortak tatbikata katılacak.

Daha sonra Güney Kore'ye demirlemesi planlanan fırkateynin Güney Çin Denizi'nden geçerek Vietnam ve Singapur'a da uğrayacağı kaydediliyor.