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Dünya

Japonya'dan İsrail'e mesaj: ''Sivil kayıpların önlenmesi için tüm önlemler alınmalı''

Japonya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları hakkında, 'askeri operasyonlarda sivil kayıpların önlenmesi için tüm önlemlerin alınması gerekli' olduğunu bildirdi.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 05:04 - Güncelleme:
Japonya'dan İsrail'e mesaj: ''Sivil kayıpların önlenmesi için tüm önlemler alınmalı''
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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nden ülkesine dönmesi sonrası Tokyo'da basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına yönelik Bakan Kamikawa, hayatını kaybedenlerin sayısının giderek yükseldiğini belirterek, insani durumun daha da kötüye gitmesinden derin endişe duyduklarını söyledi.

Kamikawa, "Rehinelerin serbest bırakılması, tarafların uluslararası insancıl hukuka uygun hareket etmesi, askeri operasyonlarda sivil kayıpların önlenmesi için tüm önlemlerin alınmasının gerekli olduğuna inanıyoruz" dedi.

"İlgili tüm tarafları, uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka uymaya çağırmaya devam edeceğiz." diyen Kamikawa, tansiyonun düşürülmesi için çalışmayı ve uluslararası kuruluşlarla iletişimi sürdüreceklerini söyledi.

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