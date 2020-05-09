İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'dan koronavirüs tedavisi için yeni ilaç umudu
Dünya

Japonya'dan koronavirüs tedavisi için yeni ilaç umudu

Tokyo Üniversitesinden bilim insanları koronavirüs tedavisinde etkili olduğu düşünülen 'nafamostat mesilat' ilacı için klinik çalışmalara başladı.

IHA09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:06 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:09
ABONE OL

Kesin tedavisi ya da aşısı henüz bulunmayan öldürücü korona virüs ile ilgili Japonya’dan umut verici bir haber geldi. Tokyo Üniversitesinden bir grup araştırmacı, Covid-19 tedavisinde etkin olduğu düşünülen ’nafamostat mesilat’ ilacı hakkında klinik çalışmalara başladı. Futhan adı altında satılan ve pankreas iltihabı ile kan pıhtısı oluşturan hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen ilaca ilişkin testlerin, korona virüs kaynaklı zatürreye yakalanan 160 hasta üzerinde gerçekleştirileceği öğrenildi. Hastaları iki gruba ayıracak araştırmacıların, bir gruba Avigan adlı anti-viral ilaç ile birlikte Futhan’ı, diğer gruba ise yalnızca Avigan’ı uygulayarak Futhan’ın Covid-19 semptomları üzerindeki etkisini saptamaya çalışacağı ifade edildi.

BİRÇOK İLAÇ GÜNDEME GELDİ

Şimdiye dek aralarında astımdan gribe, AIDS’ten ebolaya birçok farklı hastalığa karşı kullanılan ilaçların korona virüse çare olabileceği gündeme gelmiş, son olarak ABD ve Japonya Remdesivir adlı ilacın acil durumlarda Covid-19 hastalarında kullanımına izin vermişti.

Klinik çalışmaları başlayan Futhan’ın ise, korona virüsün insan hücresine girmesini ve çoğalmasını engellediği düşünülüyor.

Şaşkın bakışlar arasında tartıştığı yılanı defalarca ısırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.