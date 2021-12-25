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Dünya

Japonya'dan Merck'in Kovid-19 hapına acil kullanım onayı

Japonya, Amerikan ilaç firması Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca 'acil kullanım' onayı verdi.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 07:08 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 07:08
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Japonya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'a karşı ağız yoluyla kullanılacak "Molnupiravir" ilacına ülke içi kullanım izni verdi.

Buna göre, hafif semptom gösteren 18 yaş ve üstü hastaların, ilacı 5 gün boyunca günde iki kez kullanımının yolu açıldı.

Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, ülke geneli sağlık kuruluşlarına ilacın sevkiyatının hafta başında başlayacağını açıkladı.

Japonya hükümeti 1,6 milyon doz "Molnupiravir" ilacının tedariki için daha önce Amerikalı firma ile anlaşmaya varmıştı.

Merck firması Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için bu ay başında bakanlığa başvurmuştu.

İlk İngiltere'nin onay verdiği ilaç hafta içinde ABD'de de onaylanmıştı.

Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

  • Japonya
  • acil kullanım onayı
  • Kovid-19 hapı
  • Merck

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