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Dünya

Japonya'dan NATO ile Avro-Atlantik ve Hint-Pasifik mesajı: Birbirinden ayrılamaz

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Avro-Atlantik bölgesi odaklı askeri ittifak NATO ile güvenlik alanında daha geniş işbirliği hedeflediklerini ifade etti.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 09:20 - Güncelleme:
Japonya'dan NATO ile Avro-Atlantik ve Hint-Pasifik mesajı: Birbirinden ayrılamaz
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Başbakan Kişida, ABD'de katıldığı NATO Liderler Zirvesi sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Japon lider, burada yaptığı açıklamada, ülkesinin, Avro-Atlantik bölgesi odaklı askeri ittifak NATO ile güvenlik alanında daha geniş işbirliğinin sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Kişida, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin (MSDF), Avrupa-Atlantik bölgesinde NATO birlikleriyle ortak tatbikat düzenleyeceğini aktardı.

"BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ"

Japonya ve NATO'nun "hassas istihbarat paylaşımı prosedürlerini güçlendireceğini" dile getiren Kişida, "Avro-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenlik ortamları, artık birbirinden ayrılamaz." dedi.

Kişida, dezenformasyonla mücadelede, NATO ile daha geniş işbirliği planladıklarını kaydederek, ülkesinin NATO'ya bağlı bir araştırma tesisine uzman göndereceğini bildirdi.

NATO İLE TATBİKAT

Ülkesinin Mart 2025 sonuna kadar NATO üyelerinin katılımıyla uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacağını belirten Kişida, siber saldırılarla mücadele kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Japonya'nın, NATO liderliğindeki tatbikatlara katılacağını anlattı.

Washington'da, 9-11 Temmuz'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Avustralya liderleri davet edilmişti.

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