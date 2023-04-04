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Dünya

Japonya'dan NATO kararı!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın ortaklarından Japonya'nın NATO'ya diplomatik misyon açmaya karar verdiğini duyurdu.

AA4 Nisan 2023 Salı 22:36 - Güncelleme:
Japonya'dan NATO kararı!
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Stoltenberg ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Japonya'nın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı kınaması ve NATO'nun Ukrayna'ya yönelik yardım paketine sağladığı mali desteği memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Şimdi Hint Pasifik, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki ortaklarımızla işbirliğimizi hızlandırıyoruz." dedi.

Stoltenberg, Japonya'nın NATO'ya özel bir diplomatik misyon açmaya karar vermesinden de övgüyle söz etti.

Japon Bakan Hayaşi de statükonun güç kullanarak değiştirilmesinin yanı sıra nükleer silah kullanılması ve buna dair söylemin dahi kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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