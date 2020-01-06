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Dünya

Japonya Başbakanı Abe'den Orta Doğu'da taraflara diplomasi çağrısı

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin geçen hafta ABD saldırısında öldürülmesinin ardından taraflara sorunları diplomatik yollarla çözmeleri çağrısı yaptı.

AA06.01.2020  10:23 - Güncelleme: 06.01.2020  10:23

Kyodo ajansının haberine göre, Abe, düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da artan gerilimden "son derece endişeli" olduğunu belirterek, bölgede tansiyonun yükseltilmesinden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Abe, İranlı general Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgede artan sorunların diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı.

Japon Öz Savunma Deniz Kuvvetlerine bağlı görev gücünün Aden Körfezi'ne gönderileceğini hatırlatan Abe, Orta Doğu'da deniz ticaret yollarının güvenliğinin sağlanmasına ve gerilimin azaltılmasına katkıda bulunacaklarını söyledi.

İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyururken, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Süleymani'yi öldüren ABD'ye "kesinlikle askeri karşılık vereceklerini" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verilmesi durumunda buna yanıtlarının çok büyük olacağını açıklamıştı.

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

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