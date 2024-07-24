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Dünya

Japonya'dan Rusya yaptırımına tepki

Japonya, Toyota Motor gibi ülkenin önde gelen 13 şirketinin başkanlarına Rusya'ya kalıcı giriş yasağı getiren Moskova hükümetini protesto etti.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 09:39 - Güncelleme:
Japonya'dan Rusya yaptırımına tepki
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Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Rusya'nın 13 Japon vatandaşına uyguladığı yaptırıma ilişkin açıklamada bulundu.

Moskova hükümetinin yaptırımının, "Japon şirketlerinin (Rusya'daki) meşru faaliyetlerini sınırladığını" belirten Hayaşi, bunun "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Hayaşi, hükümetin, Rusya'nın yaptırımını protesto ettiğini vurguladı.

Rusya, Toyota Motor Başkanı Toyoda Akio, Rakuten Üst Yöneticisi Mikitani Hiroşi, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Tanaka Akihiko'nun da aralarında bulunduğu 13 Japon şirketin yöneticisine ülkeye kalıcı giriş yasağı getirdiğini açıklamıştı.

Rusya, 2022'de de Japon hükümetinin, "Rusya karşıtı kampanya başlattığı" gerekçesiyle Japonya Başbakanı Kişida Fumio dahil 63 Japon üst düzey yetkili hakkında yaptırım kararı almıştı.

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