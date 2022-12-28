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Dünya

Japonya'dan Tayvan'a yakın adaya güdümlü füze

Japon hükümeti, Tayvan'a 110 kilometre mesafedeki Yonaguni Adası'na karadan havaya güdümlü füze birimleri yerleştirecek.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 07:32 - Güncelleme:
Japonya'dan Tayvan'a yakın adaya güdümlü füze
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Çin'in artan bölgesel nüfuzu ve Kuzey Kore'nin tehditkar füze faaliyetleri gerekçesiyle Japonya ulusal savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Japonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aoki Takeşi, ana karaya uzak adaların savunulması için ülkesinin, askeri kapasitesini güçlendireceğini söyledi.

Aoki, Tayvan'a 110 kilometre uzaklıktaki Yonaguni Adası'na karadan havaya güdümlü füze birimleri konuşlandırılacağını açıkladı.

Ulusal basında, Çin'in Tayvan Boğazı'nda artırdığı nüfuzu nedeniyle, Japonya'nın ada üzerine füze birimleri konuşlandırmayı tercih ettiğine dikkati çekildi.

Japon ana karasının en güneybatısındaki idari bölge olarak bilinen Yonaguni, "Nansei Adaları" olarak tanınan takımadaların batısında yer alıyor.

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