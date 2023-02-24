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Dünya

Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım

Japonya hükümeti, şiddetli depremlerle sarsılan Türkiye ve Suriye'ye yaklaşık 27 milyon dolarlık acil insani yardım sağlanacağını açıkladı.

IHA24 Şubat 2023 Cuma 10:52 - Güncelleme:
Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım
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Türkiye, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, Japonya hükümetinden bölgeye yardım sürüyor. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Türkiye ve Suriye'ye yaklaşık 27 milyon dolarlık acil insani yardım sağlanacağını açıkladı. Matsuno, yardımın 16 milyon dolarlık bölümünün uluslararası kuruluşlar aracılığıyla sağlanacağını, Türkiye ile Suriye'deki depremzedelere barınak, yiyecek ve diğer günlük ihtiyaçların temini için seferber edileceğini kaydetti. Matsuno, Tokyo'nun ayrıca Japon bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla iki ülkeye 4 milyon dolarlık destek sağlayacağı bilgisini paylaşırken, depremden zarar gören bölgelerin yeniden inşasına yardımcı olmak için Türkiye ve Suriye'ye insani desteği sürdüreceğinin altını çizdi.

Japonya'nın ayrıca uluslararası bir yardım fonu aracılığıyla Suriye'ye 7 milyon dolarlık yardım göndereceği öğrenildi.

DÜNYADAN DESTEK YAĞDI

Türkiye, bu ayın başında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerle sarsılmış, ülke tarihindeki en büyük doğal afetlerden biri olarak gösterilen sarsıntılar Türkiye'deki 11 il dışında Suriye'de de binlerce can kaybına neden olmuştu. Facianın ardından uluslararası toplumdan deprem bölgesine destek yağmıştı.

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