İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2023 Salı / 23 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,106
  • EURO
    28,6754
  • ALTIN
    1621.63
  • BIST100
    6348.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Japonya'dan Türkiye'ye övgü

Japonya hükümeti, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceğine yönelik son kararının takdirle karşılandığını bildirdi.

AA11 Temmuz 2023 Salı 15:52 - Güncelleme:
Japonya'dan Türkiye'ye övgü
ABONE OL

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceği yönündeki açıklamaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Japonya hükümetinin söz konusu kararı takdir ettiğini vurgulayan Matsuno, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası uluslararası güvenlik ortamının kötüye gittiği göz önüne alındığında, aynı fikirdeki ülkelerin işbirliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiği bakış açısıyla İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu kararını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılmasına da değinen Matsuno, hukuka dayalı serbest ve açık uluslararası düzenin korunması ve güçlendirilmesi için Japonya-NATO işbirliğini sağlamlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

- VİLNİUS'TA ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.