İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2023 Salı / 17 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,834
  • EURO
    20,2222
  • ALTIN
    1135.1
  • BIST100
    4930.18
Dünya

Japonya'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

AA7 Şubat 2023 Salı 08:11 - Güncelleme:
Japonya'dan Türkiye'ye taziye mesajı
ABONE OL

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Başbakan Kişida mesajında, söz konusu depremlerde çok sayıda kişinin can vermesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Japon hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenlere en içten taziyelerimi diliyorum. Ayrıca etkilenenlerin bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye gibi Japonya'nın da depremlerden çok fazla yıkıcı hasar aldığına işaret eden Kişida, "Japonya ve Türkiye geçmiş depremlerde birbirlerine destek oldu. Japonya her zaman Türk halkının yanında" mesajını paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.