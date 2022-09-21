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Dünya

Japonya'dan Türkiye'ye teşekkür

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesinde etkin diplomasisi sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti.

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 08:49 - Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida'yı kabul etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Kişida, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü saldırıları "uluslararası düzenin temelini sarsan şiddet eylemleri" olarak niteledi.

Kişida, saldırı altındaki Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesinde Türkiye'nin aktif rolü ve "dirençli diplomatik çabalarını" övgüyle karşıladıklarını aktardı.

İki lider görüşmede, ekonomik ortaklık anlaşmasının ivedilikle sonuçlandırılmasına yönelik iki ülke arasında müzakerelerin hızlandırılması konusunda anlaştı.

Temmuz sonunda BM ve Türkiye, Karadeniz limanlarından güvenli tahıl ihracatına yönelik Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk üstlenmişti.

  • Japonya
  • Kişida Fumio
  • tahıl ihracatı

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