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Dünya

Japonya'dan Ukrayna-Rusya savaşı hazırlığı! Rezervlerinin bir kısmını Avrupa'ya sağlayacak

Japonya'nın Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin bölgedeki enerji güvenliğini riske atması nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz rezervlerinin bir kısmını Avrupa'ya sağlamayı planladığını bildirildi.

IHA9 Şubat 2022 Çarşamba 09:27 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:27
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Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak karşısında bölgede çatışma ihtimaline karşı Japonya hükümetinin enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik hazırlık yaptığı bildirildi. Japon basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Tokyo yönetimi, Moskova-Kiev arasında artan gerilimin bölgedeki enerji güvenliğini riske atması nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz rezervlerinin bir kısmını Avrupa'ya sağlamayı planlıyor. Önemli bir LNG ithalatçısı olan Japonya'nın Avrupa ülkelerine yardım etmeden önce kendi ihtiyacı için yeterli arzı güvence altına almayı planladığı da belirtildi.

ENERJİ KRİZİ ENDİŞESİ

Avrupa'ya yapılan LNG ithalatının yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiren Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Moskova'nın Batı'nın uygulamakla tehdit ettiği yaptırımlara misilleme olarak LNG ihracatını önemli ölçüde kısıtlayabileceği kamuoyuna yansımıştı. ABD'nin ise kış aylarında bölgede istikrarlı enerji arzının sağlanabilmesi için Japonya'dan destek istediği gündeme gelmişti.

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