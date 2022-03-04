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Dünya

Japonya'dan Ukrayna'ya askeri malzeme desteği

Japonya, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek dahil savunma malzemeleri tedarik edeceğini bildirdi.

AA4 Mart 2022 Cuma 18:23 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 18:23
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Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek dahil savunma malzemeleri ile kasket, çadır, gıda malzemeleri, jeneratör, kışlık kıyafet gibi yardım malzemelerinin, Öz Savunma Kuvvetlerince teslim edileceğini söyledi.

"Uluslararası toplum Ukrayna'ya şimdiye kadar görülmemiş yardımları yapmakta dayanışma halinde. Dünyanın barış ve istikrarının sarsıldığı bir durumdayız." ifadelerini kullanan Matsuno, yardımın, Ukrayna'nın talebi doğrultusunda yapılacağını kaydetti.

- KİŞİDA, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, telefonda görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, Rus ordusunun Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Kişida, "korkunç ve kabul edilemez" şeklinde nitelediği saldırıya ilişkin, "Fukuşima Dai-içi nükleer kazasını yaşamış bir ülke olarak Japonya, bunu en sert şekilde kınamakta." dedi.

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