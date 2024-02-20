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Dünya

Japonya'dan Ukrayna'ya yardım eli: Ülkenin yeniden inşasına destek verilecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, kamu-özel sektör işbirliğiyle Ukrayna'nın yeniden inşası için destek vereceklerini bildirdi.

AA20 Şubat 2024 Salı 02:47 - Güncelleme:
Japonya'dan Ukrayna'ya yardım eli: Ülkenin yeniden inşasına destek verilecek
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Ekonomik Büyüme ve Yeniden İnşanın Teşviki için Japonya-Ukrayna Konferansı'nda" düzenlendi.

Konferansa, Japonya Başbakanı Kişida ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile iki ülkeden 300'ü aşkın bürokrat, 130'a yakın firma katıldı.

İki ülke başbakanları nezaretinde, Japonya ve Ukrayna kamu ve özel sektör temsilcileri arasında çeşitli alanlarda 50'den fazla işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmalar altyapının yeniden inşası, mayın temizleme, tarımsal genişleme, insani durumun iyileştirilmesi, biyoteknoloji, sanayi ve bilgi teknolojileri alanlarını kapsıyor.

Öte yandan Japonya hükümeti, mayın temizliği, elektrik ve enerji altyapısının restorasyonu dahil birçok alanda Ukrayna'ya toplam 15,8 milyar yen (105 milyon dolar) hibe yardımı sağlayacağını açıkladı.

"GELECEĞE YATIRIM"

Konferansta konuşan Kişida, Ukrayna'da halen savaşın sürdüğünü ve durumun kolay olmadığını belirtti.

Japon Başbakan, kamu-özel sektör işbirliğiyle Ukrayna'ya yeniden inşa desteği vereceklerini belirterek Ukrayna'nın kalkınmasına yardım etmeyi "geleceğe yatırım" olarak niteledi.

Kişida, ikili yatırım fırsatlarını güçlendirmek için Kiev'de Japonya Dış Ticaret Örgütünün bir ofisinin kurulacağını da bildirdi.

"BUGÜNÜN UKRAYNA'SI YARININ DOĞU ASYA'SI OLABİLİR"

Ukrayna Başbakanı Şmıgal konuşmasında, konferansı, "iki ülke ilişkilerinin geliştirmenin bir sonraki adımı" olarak niteledi.

"Birlikte çalışarak mevcut zorlukları büyüme ve refah fırsatlarına dönüştürebiliriz" ifadesini kullanan Şmıgal, Japonya'nın ekonomik kalkınmasından ilham almak istediklerini söyledi.

Şmıgal, "Bugünün Ukrayna'sı yarının Doğu Asya'sı olabilir. Ukrayna karanlık zamanlar yaşıyor ama umut ışıkları da var. Ukraynalılar Japonya'nın liderliğini ve nezaketini asla unutmayacaklar." dedi.

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