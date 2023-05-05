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Dünya

Japonya'nın batısında şiddetli deprem

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Japonya'nın batısında şiddetli deprem
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İşikawa kıyısındaki Noto Yarımadası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem oldu.

JMA, daha önce açıkladığı 6,3 şeklindeki depremin büyüklüğünü 6,5 ve depremin meydana geldiği derinliği 12 kilometre olarak güncelledi.

Yerel saatle 14.42'deki şiddetli sarsıntının hissedildiği Suzu kentinde bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir tapınağın çöktüğü aktarıldı.

Bölge genelinde 12 kişi hafif yaralandı.

Sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadığı, kıyıdaki dalga boyunun 10 santimetre yükseldiği bildirildi.

Batı Japonya Demiryolları'nın işletiminde Hokuriku Hızlı Tren (Şinkansen) ağındaki 4 hattın durdurulduğu ve bundan 8 bin yolcunun etkilendiği belirtildi.

Şiddetli sarsıntının, Wajima ve Suzu kentleri başta olmak üzere, kıyı eyaleti İşikawa genelinde hissedildiği kaydedildi.

Devlet Televizyonu NHK'ye göre, deprem, Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki Niigata, Toyama ve Fukui'de de hissedildi.

İşikawa eyaletindeki Şika Nükleer Güç Santrali ile Niigata eyaletindeki Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Güç Santralinde anormal bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan, JMA'ya göre yerel saatle 21.58'de ise 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

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