İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2021 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4005
  • EURO
    8,9883
  • ALTIN
    444.915
  • BIST100
    1579.66
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri daralmaya gidiyor
Dünya

Japonya'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri daralmaya gidiyor

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) nisanda başlayacak 2021 mali yılında, filosundaki geniş ve büyük uçakların kullanımını yüzde 50 oranında düşürecek.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 10:23
ABONE OL

ANA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının havayolu sektörüne etkisi karşısında yerel işletim masraflarını düşürmeyi hedeflediğini açıkladı.

Bu kapsamda ANA, başkent Tokyo’nun doğusundaki Narita ve ülkenin ticari merkezlerinden Osaka‘daki havalimanları dahil bazı yerel seferlerini askıya alacak.

Ocak 2020’de açıklanan yerel uçuş planına kıyasla ANA, yeni yılda filosundaki geniş ve büyük uçakların kullanımını yüzde 50 azaltacak, küçük uçakların kullanımını ise yüzde 30 artıracak.

Uçuş takvimini, havayolu sefer talebine göre aylık bazda gözden geçirecek firma, mevcut mali yıla kıyasla koltuk-kilometre bazında hizmet kapasitesinde yüzde 15 oranında düşüş hedefliyor.

Öte yandan Japonya Havayolları (JAL) da 2021 mali yılında daha hızlı toparlanmanın görüleceği rotalarda sefer sayılarını artıracağını açıkladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.