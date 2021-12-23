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Dünya

Japonya'nın ''Fukuşima Planı'' tepkilerin odağında

Japonya'nın Fukuşima Dai-içi santralindeki nükleer kirli suyu denize boşaltma kararına Çin'den de tepki geldi. Pekin'in, 2022 sonbaharına kadar hayata geçirilecek plandan derin endişe duyduğu belirtildi.

TRT Haber23 Aralık 2021 Perşembe 12:39 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:39
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Japonya, 8 ay önce bu sorunun çözümü için "Fukuşima Planı"nı geliştirdi. Plana göre, 2011'deki deprem ve tsunami sonrası zarar gören Fukuşima'daki santralin radyoaktif özellikli işlenmiş suyu, Büyük Okyanus'a bırakılacak.

2 yıl içinde 1 milyon tonun üzerinde su, aşamalı olarak okyanusa boşaltılacak.

Son olarak santralin işletmecisi olan şirket, salı günü planı Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu'na sundu; Çin'in tepkisi ise gecikmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Fukuşima Planı'nın son derece sorumsuz olduğunu belirterek, "Japonya'nın tek taraflı aldığı karardan derin endişe duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, nükleer suyun verileri ve arıtma ekipmanlarının güvenilirliği üzerine çalışmalarının sürdüğü hatırlatıldı.

Atık su, şu an Fukuşima kompleksindeki tesislerde muhafaza ediliyor.

Artan ayrışmış suyu depolama kapasitesinin, 2022 sonbaharında dolması bekleniyor.

Tokyo, kasım ayında suyun bırakılması sonrası bölgede oluşabilecek ekonomik zararlara karşı önlem paketi hazırlamış, özellikle balıkçılık sektöründeki olası daralmalara karşı, 260 milyon dolarlık fon ayırmıştı.

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