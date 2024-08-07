İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2024 Çarşamba / 2 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5461
  • EURO
    36,6543
  • ALTIN
    2583.25
  • BIST100
    10045.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'nın İsrail'i davet etmemesi ABD ve İngiltere'de ters tepti
Dünya

Japonya'nın İsrail'i davet etmemesi ABD ve İngiltere'de ters tepti

Japonya'da, Nagazaki Belediyesi tarafından atom bombalı saldırının yıl dönümü olan 9 Ağustos'ta düzenlenecek anma törenine İsrail'in davet edilmemesi nedeniyle İngiltere ve ABD'de de törene katılmayacağını bildirdi.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 12:21 - Güncelleme:
Japonya'nın İsrail'i davet etmemesi ABD ve İngiltere'de ters tepti
ABONE OL

Japon basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel ve İngiltere'nin Tokyo Büyükelçisi Julia Longbottom, anma törenine katılmayacaklarını açıkladı.

Longbottom, Nagazaki yönetiminin İsrail'i davet etmemesi nedeniyle atom kurbanlarının anılacağı törene gitmeyeceğini belirtti.

Hiroşima'daki törene katılan Longbottom, Rusya'nın aksine "İsrail'in kendini savunma hakkını kullandığını", İsrail'i Rusya ile bir tutmanın "yanıltıcı" olacağını savundu.

Emanuel de Hiroşima'daki törene katılmasına rağmen Nagazaki'deki törene katılmayacağını, "etkinliği siyasileştirmek istemediğini" ifade etti.

Nagazaki'deki anma törenine katılmayacak büyükelçilerin, üst düzey olmayan diplomatlar tarafından temsil edileceği kaydedildi.

ABD'nin Nagazaki'ye atom bombasıyla saldırısının yıl dönümü olan 9 Ağustos'taki anma törenine İsrail'in davet edilmeyeceği açıklanmıştı.

Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, Gazze'deki vahim insani durumun ve kamuoyunun saldırılara ilişkin protestolarının, anma törenini sekteye uğratabileceği endişesiyle bu kararı aldıklarını belirtmişti.

- NE OLMUŞTU?

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.

Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.

  • Nagazaki anma töreni
  • İsrail daveti
  • ABD katılımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.