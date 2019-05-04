Japonya'nın özel roketi ilk kez uzaya ulaştı

Japonya'da kurulan ticari bir havacılık işletmesi olan Interstellar Technologies'in geliştirdiği MOMO-3 isimli roket bugün yapılan fırlatmada uzaya ulaşarak Japonya'nın atmosfer dışınaçıkan ilk özel roketi ünvanına sahip oldu.

Interstellar Technologies, insansız MOMO-3 roketinin Pasifik Okyanusu'na düşmeden önce 100 kilometreyi aştığını söyledi.

Roketin, şirketin Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında bulunan Taiki kasabasındaki test alanından fırlatıldığı ve yaklaşık 10 dakika uçtuğu bildirildi.

Interstellar Technologies CEO'su Takahiro Inagawa fırlatmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Ticari olarak satılan pek çok parça ile geliştirilen roketimizin uzaya ulaşabileceğini kanıtladık." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 50 santimetre çapındaki roket, yaklaşık 1 ton ağırlığında. Roket 20 kilograma kadar yükleri uzaya gönderemek için tasarlandı. Ancak bahsedilen yükleri taşıyabilmesinin en erken 2023 yılında olacağı bildirildi.

Livedoor Co. Başkanı olan girişimci Takafumi Horie tarafından 2013 yılında kurulan şirket, uyduları uzaya taşıyacak düşük maliyetli ticari roketler geliştirmeyi hedefliyor.

Horie roketten ve şirketten yüksek beklentilerini dile getirerek, “Birçok uydu üreticisinin bize katılacağını ve bizim roketimizi kullanacağını umuyorum.” dedi.

Şirket bu başarılı uçuş denemesinden önce Temmuz 2017'de ve Haziran 2018'de iki başarısız girişimde bulunmuştu.

Şirket fırlatma anına ait görüntüleri de yayımladı