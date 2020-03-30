İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5259
  • EURO
    7,2255
  • ALTIN
    340.925
  • BIST100
    87879.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'nın ''Robin Williams''ı Şimura Ken koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya

Japonya'nın ''Robin Williams''ı Şimura Ken koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Japonya'nın 'Robin Williams'ı olarak nitelendirilen Japon komedyen Şimura Ken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 12:52 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 12:52
ABONE OL

Kyodo ajansının haberine göre, 70 yaşındaki Şimura, 20 Mart'ta "yüksek ateş" ve "ağır zatürre" teşhisiyle Tokyo'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Şimura'nın bir gün sonra solunum cihazına bağlandığı, bir daha bilincinin yerine gelmediği ve 23 Mart'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kariyerine 1974'te "Drifters" adlı komedi grubuyla başlayan ve ABD'li komedyen Jerry Lewis'den ilham aldığını söyleyen Şimura'nın ölümü, Japonya'da büyük üzüntüyle karşılandı.

Temsilcisi, yaptığı açıklamada, "Böyle öleceğini hayal ettiğini sanmıyorum." dedi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Şimura'nın ölümü nedeniyle gönderdiği taziye mesajında, "Ulusal sınırlarının dışında Tayvan halkına verdiğin bol enerji ve kahkaha için çok teşekkürler." ifadesini kullandı.

Sele kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı
Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!
Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür
Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.