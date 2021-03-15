Japonya'ya Pfizer'dan sipariş edilen Kovid-19 aşılarının beşinci kısmı ulaştı

AA 15 Mart 2021 Pazartesi 09:20 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:20

Kyodo ajansının haberine göre, Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının 216 bin dozluk beşinci kısmını taşıyan kargo uçağı, başkent Tokyo'nun doğusundaki Narita Havalimanı'na indi.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, aşılar, ülkede öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanmasını kapsayacak şekilde eyaletlere dağıtılacak.

Mayıs ayı ortasına dek 4,8 milyon sağlık çalışanının, 12 Nisan'dan itibaren ise 65 yaş üstü kişilerin aşılanması hedefleniyor.

Hükümet, toplam 314 milyon doz aşının, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.