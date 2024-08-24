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Dünya

Javelin, TOW ve AT-4 füzeleri için bir kez daha düğmeye bastılar! Resmen duyuruldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Javelin, TOW ve AT-4 füzeleri gibi çok sayıda mühimmat için bir kez daha düğmeye bastı. Javelin, TOW ve AT-4 füzeleri hakkında açıklama yapan Ukrayna açıklamada bulundu. İşte detaylar...

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 11:41 - Güncelleme:
Javelin, TOW ve AT-4 füzeleri için bir kez daha düğmeye bastılar! Resmen duyuruldu
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ABD hükümeti, Javelin, TOW ve AT-4 füzeleri gibi çok sayıda mühimmatı Ukrayna'ya vereceğini açıkladı. Ukrayna'ya bir kez daha askeri yardım yapacağını duyuran ABD hükümeti, bu yardımların Savunma Bakanlığının envanterinden sağlanacağı duyurdu.

JAVELİN, TOW VE AT-4 GİBİ ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT YARDIMI

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yardımın Savunma Bakanlığının envanterinden sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada Ukrayna'ya HIMARS için ilave mühimmat, topçu mermileri, Javelin ve AT-4 tanksavar füzeleri, güdümlü TOW füzeleri gibi mühimmatın yanı sıra ambulans, yıkım ve tıbbi ekipman ile eğitim hizmetlerinin tedarik edileceği belirtildi.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 33'üncü yılını kutladığı ifade edilen açıklamada, bu yardımın ABD'nin "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunmasına" bağlılığını ortaya koyduğu vurgulandı.

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