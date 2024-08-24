Javelin, TOW ve AT-4 füzeleri için bir kez daha düğmeye bastılar! Resmen duyuruldu

ABD hükümeti, Javelin, TOW ve AT-4 füzeleri gibi çok sayıda mühimmatı Ukrayna'ya vereceğini açıkladı. Ukrayna'ya bir kez daha askeri yardım yapacağını duyuran ABD hükümeti, bu yardımların Savunma Bakanlığının envanterinden sağlanacağı duyurdu.

JAVELİN, TOW VE AT-4 GİBİ ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT YARDIMI

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yardımın Savunma Bakanlığının envanterinden sağlanacağı bildirildi.



Açıklamada Ukrayna'ya HIMARS için ilave mühimmat, topçu mermileri, Javelin ve AT-4 tanksavar füzeleri, güdümlü TOW füzeleri gibi mühimmatın yanı sıra ambulans, yıkım ve tıbbi ekipman ile eğitim hizmetlerinin tedarik edileceği belirtildi.



Ukrayna'nın bağımsızlığının 33'üncü yılını kutladığı ifade edilen açıklamada, bu yardımın ABD'nin "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunmasına" bağlılığını ortaya koyduğu vurgulandı.

