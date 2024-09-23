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Dünya

Emine Erdoğan'dan teşekkür... Jeffrey Sachs'dan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na imza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile görüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Profesör Jeffrey Sachs, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Emine Erdoğan, imza dolayısıyla Sachs'a teşekkür etti.

23 Eylül 2024 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan teşekkür... Jeffrey Sachs'dan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na imza
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, Sachs'ı New York'taki Türkevi'nde karşıladı.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ile Sachs arasında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Sachs'ın, 150 ülkeden 2 bin üniversiteyi içeren Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ile Sıfır Atık projesine sunabilecekleri katkıları ele aldıklarını aktardığı, bu konudaki liderliğinden dolayı Emine Erdoğan'ı takdirle karşıladığını ilettiği ifade edildi.

Küresel kalkınmanın, barış olmadan mümkün kılınamayacağı belirten Sachs'ın, Türkiye'nin, Ukrayna ve süregelen savaşlar başta olmak üzere çatışmalara dair arabulucu çözüm bulacak çabalarının çok önemli olduğunu kaydettiği bildirildi.

Görüşmenin ardından Sachs, 2023'de BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Erdoğan, imza dolayısıyla Sachs'a teşekkür etti.

Erdoğan görüşme sonrasında yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York Türkevi'nde, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı (SDSN) Jeffrey Sachs ile bir araya geldik.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmakta Sıfır Atık uygulamasının kazandıracağı ivme hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Sayın Sachs'ın 150 ülkeden 2 bin üniversiteyi içeren, küresel sürdürülebilir kalkınma çözümleri ağı ile projeye sunabilecekleri katkıları ele aldık.

Küresel kalkınmanın, daha adil ve kapsayıcı bir geleceğin öncelikle barış ortamında ortak çabalarla gerçekleştirilebileceği hususunda hemfikiriz.

Bu vesileyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Sayın Sachs'a, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya adına verdiği destek için teşekkür ediyorum."

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