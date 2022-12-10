Washington dış politikada Çin ve Rusya'ya odaklanırken Ortadoğu stratejisi tartışılıyor.

Küresel gelişmeler sonucu Türkiye'nin stratejik önemi artarken Washington Ankara ile müttefikliğin önemini her fırsatta dile getiriyor.

ABD'nin DEAŞ ile mücadele Koalisyonu Eski Temsilcisi Büyükeçi James Jeffrey TRT Haber'e özel demecinde ABD'nin son 3 başkanlık dönemi Ortadoğu stratejisi ve Türkiye'nin dünya için jeostratejik önemini anlattı.

"TÜRKİYE YALNIZ BATI İÇİN DEĞİL DÜNYA İÇİN JEOSTRATEJİK BİR ÜLKE"

Aynı zamanda ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi olan James Jeffrey, Türkiye'nin yalnız Batı değil dünya için küresel güçler için çok önemli bir jeostratejik ortak olduğunu söyledi.

Jeffrey, Türkiye ile ilgili "Şu an bazı sorunlar yaşasa da ekonomisi güçlü, gücünü göstermekten çekinmediği bir ordusu var. Türkiye'nin Rusya ve İran'ın genişlemesine karşı doğal bir muhalefeti var. Bunu Karabağ'da, İdlib'de, Libya'da, Ukrayna'da gördük. İran'da Irak'ta gördük. Tüm bu özellikleri Türkiye'yi ABD için son derece önemli bir ortak yapıyor" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN UKRAYNA SAVAŞI'NDAN ÇİN, RUSYA VE İRAN'A KADAR ÇEŞİTLİ TEHDİT ALGILAMALARI VAR"

Ukrayna krizinin, G7 devletleri ile Türkiye gibi güçlü ülkelerin son 70 yılda bir araya getirdiği küresel düzene dayalı tehdit oluşturduğunu belirten Jeffrey, Rusya'nın diğer eylemleri ve Pasifik'te Çin'e dikkat çekti.

Jeffrey "Çin ve Rusya küresel düzene düşman, bu son 10 yılda ortaya çıktı. Bundan kaygılıyız. Her ikisi de kabiliyetleri olan dev güçler, dolayısıyla onlarla mücadeleye büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN ORTA DOĞU'DAN AYRILDIĞINI SÖYLEYEMEM"

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Eski Temsilcisi James Jeffrey, Orta Doğu'dan ayrılmalarını olası görmediğini söyledi.

Orta Doğu'da hala 70 bin ABD askeri olduğunu, her yıl 10 milyon dolar güvenliğe harcadıklarını ve silah satışlarını hatırlatan Jeffrey; bölgeden ayrılmadıklarını, Türkiye, İsrail gibi ortakları ile buradaki tehditlere karşı mücadeleye dikkat çekti.

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Eski Temsilcisi James Jeffrey, Ortadoğu'daki tehditlerin; İran, Suriye'deki durum ve DEAŞ, PKK terörü olduğunu belirtti.

Büyükelçi Jeffrey terör örgütü PKK'nın Türkiye dışında Irak ve bölge için de tehdit oluşturduğunu, hatta ABD'nin de PKK tehdidinden kaygılanması gerektiğini söyledi.

"PKK'NIN SURİYE KOLUNUN İSMİNİ DEĞİŞTİRİP SDG YAPTIK ORTAKLIĞA DEVAM ETTİK"

James Jeffrey "PKK'nın Suriye koluna SDG adını verdik. SDG ile devriyelerin amacı DEAŞ'ı kontrol altında tutmak. Örgüt hala tehlikeli. Bence ABD Suriye'nin kuzeydoğusunda operasyonunu bitirmeyecek. DEAŞ hala büyük bir tehdit" dedi.

Bu noktada TRT Muhabiri Tuna Şanlı'nın Obama ve Trump döneminde DEAŞ'ı yenmek olan ABD görevinin DEAŞ'ın yeniden doğmasını önlemek şeklinde değiştiğini hatırlatarak bunun ucu açık bir görev, bir açık çek olup olmadığını sorusuna Jeffrey, şu yanıtı verdi:

"Bu çok iyi bir soru. Bu görev Obama ile başladı. DEAŞ'ı aşındırma misyonuydu. Aşındırmak ne demek kimse anlamadı, o yüzden biz de değiştirip DEAŞ'ı yenmek, sözde bölgesel devletini yok etmek dedik ki bunu da yaptık. Sorun şu; terörden zarar gören ülkeler arasında en iyi Türkiye bilir ki, terör örgütünü tamamen bitirmek çok zor. Baskı ve kontrol altına alabilirsiniz, saldırı kabiliyetini azaltabilirsiniz ki Türkiye PKK meselesinde epey başarılı oldu, yine de hep oradalar ve sizin de bir şekilde onlara karşı varlığınızı sürdürmeniz gerekiyor. Türkiye'nin güney sınırında yalnız PKK değil DEAŞ tehdidi de devam ediyor."

"PKK'NIN ABD'Yİ DE KAYGILANDIRMASI GEREKİYOR"

Ortadoğu'da PKK, YPG, DEAŞ teröründen en büyük zararı gören Türkiye. Bunu başta Washington olmak üzere NATO müttefikleri de açıklamalarında kabul ediyor.

Büyükelçi Jeffrey, terör örgütü PKK'nın, aslında ABD'yi de kaygılandırması gerektiğini kabul etti.

Jeffrey "PKK'nın Suriye'deki herhangi bir eylemi Türkiye için olduğu kadar bizim için de kaygı sebebi olmalı çünkü biz onların Suriye kolu ile ortaklık yürütüyoruz. ABD DEAŞ'a karşı SDG adını verdiğimiz PKK'nın kolu ile çalışıyor. Washington Türkiye'nin kendisi için varoluşsal tehdit olan PKK'ya cevap vermesi gerektiğini anlıyor. DEAŞ da bir terör örgütü, Türkiye ABD ve AB ülkelerine saldırdı. Dolayısıyla biz çok farklı güvenlik kaygılarını dikkate almaya çalışıyoruz ve bu da ilişkilerde ileri geri gidilmesine yol açıyor. Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki PKK eylemleri ile ilgili gerçek güvenlik kaygıları var" dedi.