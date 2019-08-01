ABD ‘güvenli bölge’ için yine terör örgütüne sahip çıktı

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Jeffrey’den güvenli bölge açıklaması: YPG önemli bir yerel ortağımız

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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ABD ve Türkiye arasında devam eden ‘güvenli bölge’ oluşturulması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK/YPG’nin paravan kuruluşu SDG’nin ABD için önemli bir yerel ortak olduğunu söyleyen Jeffrey “Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması konusunda taahhüdümüz sürüyor” sözleriyle adeta terör örgütünün garantörlüğüne soyundu.
 
Washington’da Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jeffrey ‘DEAŞ tehdidi’nin devam ettiğini bahane ederek terör örgütünü savundu.
 
Toplantıda kendisine yöneltilen “SDG konusunda taahhüdünüz sürüyor mu?” sorusunu yanıtlayan  James Jeffrey “Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması sözüne bağlıyız. Başkan da bunu açıkça söyledi. Bu durum, Türklerle ilgili endişelerimizi de kapsıyor” ifadelerini kullandı.
 
TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN SKANDAL SÖZLER: ÖNEMLİ BİR ORTAK
 
Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirten James Jeffrey “Bir yandan da PKK ile ilgili endişeler var. Henüz güvenli bölge konusunda anlaşmaya varmadık. Temaslarımız sürüyor. Kaygıları dengelemeye çalışıyoruz. Bir taraf önemli bir yerel ortak, diğer taraf da NATO müttefiki” açıklamasında bulundu.

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