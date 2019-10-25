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Jeffrey’den TSK’ya iftira 

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi oturumunda milletvekillerinin Washington’un Suriye politikasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

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Ankara’da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e Başkan Erdoğan’la görüşmesinde tercümanlık yapan Jeffrey, Washington’a gelince 180 derece döndü. Jeffrey Suriye’de etnik temizlik yapıldığına dair yaygın kanıtlar görmediklerini ancak TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun harekat sırasında savaş suçu işlendiğine dair kanıtlar gördüklerini söyledi. Hükümetle ‘üst düzeyde’ temas kurarak Ankara’dan açıklama istediklerini aktaran Jeffrey ayrıca, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı sırasında beyaz fosfor kullanıldığına ilişkin iddialarla ilgili haberlerin de ABD’li yetkililer tarafından incelendiğini kaydetti. 

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