İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2022 Çarşamba / 8 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Jen Psaki, petrol fiyatlarındaki artışı değerlendirdi
Dünya

Jen Psaki, petrol fiyatlarındaki artışı değerlendirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin ilgili ülkelerle görüşmek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 01:46 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 01:46
ABONE OL

Sözcü Psaki, günlük basın brifinginde, petrol fiyatlarındaki artış karşısında Beyaz Saray'ın nasıl tedbirler aldığını değerlendirdi.

Psaki, müttefik ülkelerle görüşmek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ve bunları tek tek değerlendirdiklerini belirtti.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90 doların üzerine çıkmış, fiyatlardaki kısmi yükselişte güçlü seyreden küresel petrol talebi, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yükselmesi ve ABD'deki soğuk hava şartlarının arz daralmasına yol açacağı endişelerinin etkili olduğu belirtilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.