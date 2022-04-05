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Dünya

Jens Stoltenberg: Sivillerin hedef alınması savaş suçudur

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin hakkındaki savaş suçu iddialarına ilişkin 'Sivillerin hedef alınması savaş suçudur' dedi. Stoltenberg, Rusya'nın çekilmediğini, güçlerini yeniden konumlandırdığını, saldırıların Donbas'ı ele geçirme amacıyla bu bölgede sürmesini beklediklerini söyledi.

5 Nisan 2022 Salı 15:16 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 15:48
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı basın açıklamasında, "Kiev'in uzağında (Rus) birliklerin yeniden silahlanmak, örgütlenmek ve birlik toplamak üzere olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

BUÇA AÇIKLAMASI: AVRUPA'NIN ON YILLARDIR TANIK OLMADIĞI DAYANILMAZ BİR VAHŞET

Stoltenberg, "Birkaç gün öncesine kadar Rus ordusunun kontrolündeki Buça dahil diğer yerlerde sivillerin öldürüldüğünü gördük. Tüm önlemler alınmalı, bu katliamların tüm sorumluları adalet karşısına çıkarılmalı. Buça'daki görüntüler Avrupa'nın on yıllardır tanık olmadığı dayanılamaz bir vahşet" dedi.

Genel Sekreter, yarın gerçekleşecek NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada "Rusya'nın gelecek haftalarda Donbas'ı almak ve işgal altındaki Kırım ile karadan bir köprü kurmak için Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde baskıyı artırmasını bekliyoruz" dedi.

İKİ ÜLKE İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Stoltenberg, NATO ülkelerinin Gürcistan ve Bosna gibi diğer ülkeler için de daha fazlasını yapmasını beklediğini ekledi

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