Jet Airways pilotlarının 'hasta raporu' uçak seferlerini iptal ettirdi

Hindustan Times'ın haberine göre, ekim ve kasım ayında maaşları ödenmeyen bazı pilotlarının hasta olduklarını bildirmesi üzerine Jet Airways, şimdiye kadar en az 14 uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı.

Pilotların, ödenmeyen maaşları ve hava yolu şirketinin binden fazla pilotun haklarını temsil eden sendikanın ilgili meseleyi yönetimle ele alma konusundaki kayıtsız tutumunu protesto ettiği kaydedildi.

Hava yolu şirketinin, ciddi nakit sıkışıklığı nedeniyle ağustos ayından beri pilot ve mühendisler ile üst düzey yönetime maaş ödemesi yapmakta geciktiği, eylül ayına kadar personele kısmen ödeme yapan şirketin, ekim ve kasım ayı maaşlarının tamamını ödeyemediği kaydedildi.

Jet Airways'den yapılan açıklamada, uçuşların "pilotların eylemi yüzünden değil öngörülmeyen operasyonel bir duruma bağlı olarak" iptal edildiği belirtilirken, iptal edilen uçuş sayısı bildirilmedi.

Şirketin bir sözcüsü, yönetimin, maaşların ödenmesi de dahil devam etmekte olan sorunları tartışmak ve çözmek için pilotlarla ve diğer ekiplerle düzenli diyalog içinde olduğunu söyledi.

Sözcü, iptal edilen uçuşların yolcularının duruma ilişkin usulüne uygun olarak bilgilendirildiğini ve bu kişilerin başka uçuşlara yeniden yerleştirildiğini veya zararlarının tazmin edildiğini aktardı.