Jill Morris: Türkiye ile yeni fırsatları değerlendirmeye hazırız

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı dosya haberler kapsamında bu haberde İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Morris, AA muhabirine Türkçe değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığı, ülke tarihi için bu özel zamanda bu görevi yürütmenin kendisi için "büyük onur" olduğunu vurgulayan Morris, "Bugün sadece modern Türkiye'nin doğuşunu değil, bir milletin vizyonunu, direncini ve kararlılığını da kutluyoruz." ifadesini kullandı.



Morris, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin, İngiltere'nin buradaki ilk büyükelçisinin Osmanlı Devleti'ne gönderildiği 16. yüzyıla kadar uzandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Ülkelerimiz, uluslararası arenada da çok yakın ve verimli işbirliği içerisinde. NATO, G20 ve Avrupa Konseyi gibi önemli platformlarda ülkelerimiz arasındaki işbirliği, küresel barış ve güvenliği desteklemek için büyük öneme sahip. Bu ortaklıklar, dünya çapında daha istikrarlı ve adil bir geleceğe katkıda bulunuyor."

Türkiye ile İngiltere'nin bölgesel ve küresel zorluklar karşısındaki işbirliğinin iki ülkeyi "stratejik ortak" haline getirdiğini vurgulayan Morris, "Önümüzdeki dönemde de ekonomiden savunmaya, bilim ve teknolojiden sanata kadar birçok alanda yeni fırsatları değerlendirmeye hazırız." diye konuştu.



Büyükelçi Morris, "Bu önemli dönüm noktasını, stratejik ortaklığımızın değerlerini ve başarılarını kutlamak için bir fırsat olarak görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlarken, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılında daha da güçleneceğinden eminim." dedi.

