Jinping: 190 ülkeyle ortak kaderimizin bağlı olduğu dev bir gemideyiz

IHA 19 Ocak 2022 Çarşamba 17:38 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 17:38

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Küresel Ekonomi Forumu çatısı altında düzenlenen Davos Zirvesi'ne gönderdiği mesajda uluslararası toplumun karşılaştığı üç temel zorluğa ilişkin tespit ve önerilerini sıraladı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının halen güncel bir sınama olduğunu belirten Çin lideri, tek çözümün uluslararası dayanışma olduğunun altını çizdi. Aşıların dünya çapında adaletsiz dağıtımının "bağışıklık açığını" beraberinde getirdiğini söyleyen Xi, Çin'in önümüzdeki dönemde Afrika kıtasına 1 milyar doz aşı sevk edeceğini ve Güney Doğu Asya Ulusları Birliği'ne (ASEAN) 150 milyon doz bağışta bulanacaklarını ilan etti.

"Dev fırtınalara göğüs germek"

Covid-19'un sadece halk sağlığını değil küresel ekonomik istikrarı da tehdit ettiğini anımsatan Xi, içe kapanma eğilimlerini eleştirdi. Xi, "Duvarlar örmeyelim, bariyerleri kaldıralım. Dışa açılmalı ve daha fazla bütünleşmeliyiz" dedi.

Gelişmekte olan ülkeler ile dünyanın geri kalanı arasında kalkınma uçurumunun derinleştiği, küresel enflasyonun yükselişe geçtiği ve tedarik zincirlerinin devamlılığı noktasında endişelerin arttığı tespitinde bulunan Xi, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekler bir kez daha gösteriyor ki küresel bir krizin neden olduğu şiddetli selin ortasında ülkeler ayrı ayrı 190 küçük teknede değil, 190 ülke ortak kaderimizin bağlı olduğu dev bir gemide. Küçük tekneler bir fırtınada hayatta kalmayabilir. Buna karşın ancak dev bir gemi fırtınalara göğüs gerecek kadar güçlüdür."

"KARŞI AKIMLAR ABD'DE HAYAT BULUYOR"

İçe kapanma ve zorbalığı tarihin akışına aykırı eğilimler olarak tanımlayan Xi Jinping, "Tarih defalarca kez meydan okumaların sorunları çözmediğini gösterdi. (Bu eğilim) sadece yıkıcı sonuçlara davetiye çıkarır. Korumacılık ve tek taraflılık kimseyi korumaz, başkalarının olduğu kadar bunu yapanların çıkarlarına da zarar verir" diye konuştu.

Xi Jinping'in yeni yılın ilk küresel seslenişindeki vurguları Çin kamuoyunda da dikkatle takip ediliyor. Çin Dış İlişkiler Üniversitesi Uluslararası İlişkileri Enstitüsü'nden Profesör Li Haidong, "tarihin akışına aykırı eğilimlerin" ABD'de hayat bulduğunu söyledi. Li Haidong, Global Times gazetesine verdiği demeçte, "ABD'nin yaptığı ya da takipçilerine verdiği Çin'in ekonomik ve teknolojik kalkınmasının bastırılması emri küresel ekonomik bütünleşmeye ve dünyanın bilim-teknolojide ortak ilerlemesine zarar verdi" dedi. Çinli uzman bugün Washington yönetiminin küreselleşmeye meydan okuduğu ve uluslararası ilişkilere krizler getirdiğini dile getirdi.

Öte yandan CGTN sitesinin yazarlarından John Ross, ise, "Xi'nin konuşmayı yaptığı gün Çin ile ilgili yayımlanan veriler bu ülkenin ciddi tehditlere karşı uluslararası çabalarda oynadığı kilit rolü doğruladı. Çin ekonomisi, 2020'deki yüzde 2,2'nin ardından 2021'de yüzde 8,1 büyüdü. Veriler, 2008 uluslararası mali krizinden sonra Çin'in küresel ekonomik toparlanmanın ana lokomotifi olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.