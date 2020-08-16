Joe Biden... Rusya istemiyor, seçimi kazanmadan Türkiye'yi kaybetti, Çin'i hayal kırıklığına uğrattı

star.com.tr 16 Ağustos 2020 Pazar 13:53 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 14:37

Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan raporda, İran'ın 2020 seçimleri öncesinde bölünmeyi desteklemek ve Trump'ı zayıflatmak için çalıştığı sonucuna varıldığı belirtildi.



Raporda, İran'ın 'Trump yönetiminin İran'da rejim değişikliğini istemesinden' çekindiğini ve tekrar seçilme taraftarı olmadığı belirtildi.

RUSYA BIDEN'I İSTEMİYOR

Rusya'nın Biden'ın seçilmesini kesinlikle istemediğinin ifade edildiği raporda, "Rusya yanlısı Ukraynalı parlamenter Andriy Derkach, eski Başkan Yardımcısı Biden'in adaylığını ve Demokrat Parti'yi baltalamak için sızdırılan telefon görüşmelerini duyurmak dahil olmak üzere, birçok yolsuzluk iddiasını yayıyor." denildi.

Ayrıca, Kremlin bağlantılı bazı yayın organları ve medyatik kişilerin, Başkan Trump'ın adaylığını sosyal medyada ve Rus televizyonlarında desteklediği ileri sürüldü.

HAYAL KIRIKLIĞI: ÇİN BIDEN'A, BIDEN HİNDİSTANA'A GÖZ KIRPTI

İstihbarat raporunda, Çin'in mevcut yönetimin COVID-19 suçlamaları, Çin'in Houston Konsolosluğunun kapatılması, Hong Kong olayları, TikTok ve WeChat gibi Çin uygulamalarının yasaklanması gibi birçok problem nedeniyle, Trump'ın gitmesini istediği belirtiliyor.

Trump'ı istemeyen Çin'in propaganda araçlarını Biden için devreye koyması beklenirken, Biden'ın son açıklaması rüzgarı tersine çevirdi.

Biden, son dönemlerde Çin'le sınır gerilimi had safhaya ulaşan, hatta zaman zaman sıcak çatışmaya dönüşen Hindistin'a tam destek sözü verdi.

Geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen bir programda konuşan Biden, 'Başkan olarak, kariyerim boyunca sahip olduğum gibi, iki milleti bir arada tutan Hint-Amerikan diasporasına da güvenmeye devam edeceğim... Hindistan'ın karşı karşıya kaldığı tehditlerde her zaman yanında olacağız.' dedi.

SEÇİMİ KAZANMADAN TÜRKİYE'Yİ DE KAYBETTİ

Biden, 16 Aralık 20019'da adaylığı kesinleşmeden önce, Amerikan televizyon kanalı FX'te yayınlanan The Weekly programında Türkiye ile ilgili haddini aşan açıklamalarda bulunmuştu.

O programda hava sahalarının Türkiye'ye açık olmasından endişe duyduğunu belirten Biden, müttefik Türkiye'nin bölgedeki hareketlerini tecrit etmekten bahsediyor.

Türkiye'yi yön verdikleri kabile devletlerinden biri sanan Biden, 'Ama hâlâ, geçmişte yaptığım gibi, onlarla (muhalefet) doğrudan iletişimde olup, hâlâ var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz.' ifadelerini kullanıyor.

Darbe imasının net bir şekilde anlaşıldığını fark eden Biden sözlerine, 'Darbe ile değil, darbe ile değil, seçimle.' ifadesini de ekliyor.

ESKİ TÜRKİYE YOK

Biden'ın programda yer almayan bu ifadelerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Türkiye'den Demokratların adayına tepki yağdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumartesi sabahı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Biden'ın Türkiye ile ilgili değerlendirmesinin "katıksız bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe" dayandığını söyledi.

Kalın, "Türkiye'ye emir verme dönemi sona erdi. Ama bunu hala yapabileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun. Bedelini ödersiniz" dedi.

Biden'ın sözlerine tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, şu açıklamada bulundu:

...Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir. Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsaade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir. Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Şunu herkesin bilmesi gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişiminde de gösterdik ki demokrasimizi canımız pahasına korumaya kararlı bir milletiz. Yabancı devletlerin uygulayacağı hiçbir manipülasyon/müdahale asla milletimiz tarafında kabul edilemez." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bu açıklamalar hadsiz ve küstahça" diyerek Biden’ın sözlerine tepki gösterdi.

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