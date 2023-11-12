Joe Biden yine akıl tutulması yaşadı! Askerden komut aldı

Kameralar önünde yönünü şaşırması, düşmesi ve gafları ile sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden'dan gelen yeni görüntüler şoke etti. Garip hareketleri nedeniyle hasta olduğu düşünülen Biden, ne yapacağını unuttu.

Cumartesi günü Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Gaziler Günü törenleri sırasında Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakma törenine katılan Biden, asker tarafından yönlendirildi.

Askere, "Ne yapacaktık?" diye soran Joe Biden, "Yerinize geçin efendim" yanıtını aldı.

Askerin talimatıyla yerine geçti.

CUMHURİYETÇİLER'DEN ELEŞTİRİ:"TANRI YARDIMCIMIZ OLSUN"



Biden'ın görüntüleri Cumhuriyetçiler'i ise çileden çıkardı. Cumhuriyetçi siyasetçiler Biden'ın bariz kafa karışıklığı karşısında dehşete düştüklerini ifade ettiler. New Jersey Temsilcisi Jeff Van Drew, The Post'a "Tanrı yardımcımız olsun. Geliyor mu gidiyor mu bilmeyen bir başkanımız var" dedi.

California'dan Temsilci Darrell Issa ise "Tam da daha kötüye gidemeyeceğini düşünürken, gidiyor" dedi. Staten Island'dan Temsilci Nicole Malliotakis ise "Başkan Biden'ın bilişsel bozukluğunu tekrar tekrar görmek üzücü" dedi.