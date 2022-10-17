İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2022 Pazartesi / 22 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5709
  • EURO
    18,295
  • ALTIN
    988.649
  • BIST100
    3847.62
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Joe Biden'a anket sürprizi! Sadece yüzde 33 'olur' dedi
Dünya

Joe Biden'a anket sürprizi! Sadece yüzde 33 'olur' dedi

BD'de yapılan bir ankette, ülkedeki seçmenlerin sadece yüzde 33'ünün 2024'teki başkanlık seçimlerinde oyunu tekrar Başkan Joe Biden'a vereceği ortaya çıktı.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 20:11 - Güncelleme:
Joe Biden'a anket sürprizi! Sadece yüzde 33 'olur' dedi
ABONE OL

ABD'de Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen Fox News'ün yaptığı ankette, 2024 seçimlerindeki seçmen eğilimleri incelendi.

Katılımcıların sadece yüzde 33'ü 2024'teki başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Biden'a oy vereceğini, yüzde 54'ü de seçimlerde başka bir adayı destekleyeceklerini belirtti.

Parti bazlı bakıldığında ise ankete katılan Demokratların yüzde 71'i, bağımsızların yüzde 13'ü, Cumhuriyetçilerin yüzde 4'ü Biden'ı destekleyeceklerini ifade etti.

Söz konusu anket, 9-12 Ekim'de 1206 seçmen üzerinden yapıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.