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Dünya

Joe Biden'a 'paspaslı' eleştiri!

Joe Biden yönetiminin göçmen politikasını eleştiren ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson, 'Başkan Biden yönetiminde ABD, yasa dışı göçmenlere, kaçakçılara ve kartellerin yoluna 'Hoş geldiniz' paspası serdi.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 11:20 - Güncelleme:
Joe Biden'a 'paspaslı' eleştiri!
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ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson, Joe Biden yönetiminin göçmen politikasını eleştirdi.

Johnson, 64 Cumhuriyetçiden oluşan bir heyetle, Meksika'dan ABD'ye yasa dışı geçişlerde en yoğun koridor olarak bilinen Eagle Pass kentini ziyaret etti.

Burada basına açıklamalarda bulunan Johnson, "Başkan Biden yönetiminde ABD, yasa dışı göçmenlere, kaçakçılara ve kartellerin yoluna 'Hoş geldiniz' paspası serdi. O (Biden), ulusal güvenliğimize ve egemenliğimize yönelik bu politikaların yarattığı tehditlerin sorumlusudur." dedi.

Biden'ın sorumluluk almadığını ve liderlik yapmadığını öne süren Johnson, hükümetin, bu durumu düzeltmeye çalışan seçilmiş yetkililere saldırdığını öne sürdü.

Johnson, "Bir şey kesin; yasa dışı göçmenlerin rekor seviyelere ulaşmasıyla ABD kırılma noktasında. Bugün, sınır felaketinin tüm topluluklarda sebep olduğu zararı ve kaosu doğrudan gördük." dedi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Johnson'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Bates, Başkan Biden'ın sınır güvenliği için bazı tekliflerine ve güvenlik güçlerinin işe alımı, teknolojik ekipmanlara yatırım gibi konulara ilişkin fon teklifini Cumhuriyetçilerin onaylamadığını ifade etti.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyeleri ve Senatörler, Meksika sınırından gelen düzensiz göçmenlerin ülke güvenliğini tehdit ettiği ve bu konuda daha fazla kısıtlamaya gidilmesi gerektiği iddiasıyla ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetinin sınır politikalarını eleştiriyor.

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