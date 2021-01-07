07 Ocak 2021 Perşembe 11:27 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 12:38

Kasım 2020'de ABD’de yapılan seçimlerin nihai sonucu bugün Washington'da yaşanan gerilimin ardından resmen açıklandı. Seçimlere hile karıştığı iddiasıyla aylardır gündemden düşmeyen tartışnmaların ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın hezimeti bugün Seçiciler Kurulu’nun oylarının tescil edilmesiyle tarihe düştü. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Senato oturumuna başkanlık yaptı.

MİKE PENCE'İN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıyı, “Bu gece buraya zarar verenler kazanamadı. Hiçbir zaman kazanamayacaklar” sözleriyle açan ABD Başkanı Trump’ın en güvendiği isim ve başkan yardımcısı Mike Pence’in sözleri açtı. Kürsüde kararı okuyan Pence, 306'ya 232 ile Seçim Kurulu'nun oy sayımını açıkladı. Pence, resmi olarak Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i seçimi kazanması tescillendiğini duyurdu. Biden’ın seçim zaferi tescillenmesinin ardından Pence "İşe geri dönelim" ifadesi dikkat çekti.

TRUMP, MİKE PENCE'İN DANIŞMANININ BEYAZ SARAY'A GİRİŞİNİ YASAKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan gerginliğin ardından kendisinin aksine anayasanın yanında yer alan yardımcısı Mike Pence'in çalışma ekibinin başındaki isim olan Marc Short'un Beyaz Saray'a girişini yasakladığı ifade edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'deki "Amerika'yı Kurtar" adlı mitinginin ardından yaşanan gerginliğin yansımaları sürüyor.ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in çalışma ekibinin başında olan Marc Short'un Beyaz Saray'a girişini yasakladığı açıklandı. Trump, "Mike Pence, umarım ülkemizin iyiliği için ayağa kalkabilirsiniz” ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP DESTEKÇİLERİNİN KONGRE BİNASI BASMASI

ABD Başkanı Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti. Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı. Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamıştı. Kongrenin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.