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Dünya

John Bolton çarpıcı iddia: İran'daki muhalifler IKBY'de silahlanıyor

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İran'daki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, 'İran'daki muhalifler Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde silahlanıyor' dedi.

IHA8 Kasım 2022 Salı 15:16 - Güncelleme:
John Bolton çarpıcı iddia: İran'daki muhalifler IKBY'de silahlanıyor
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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilere ilişkin BBC'ye konuştu. Bolton, İran'daki gösterilerin devam etmesini umduğunu ve muhaliflerin artık silahlı olduklarına değinerek, "Muhalefet şimdi de silahlanıyor, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden aldıkları silahlarla donatılıyorlar. Bence muhalefet artık sadece protesto etmiyor. İran yönetimine karşı güç de kullanmak istiyor. Biz artık silahsız değiliz demek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

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