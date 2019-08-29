John Bolton: Çin'in yeni ürettiği savaş uçağının tasarımı F-35'ten çalıntı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Çin'in yeni ürettiği 5. nesil savaş uçağının tasarımının F-35'ten 'çalıntı' olduğunu iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Çin tarafından yeni üretilen beşinci nesil savaş uçağının dış görünüşünün 'şüphe uyandırdığını' söyledi.
Bolton, Çin'i F-35 planlarını çalmakla suçlayarak, "Çin'in beşinci nesil savaş uçağı F-35'e çok benziyor, çünkü o F-35, sadece çaldılar" dedi.
Bolton, bu durumun Çin'in on yıllardır fikri mülkiyet haklarını gasp etmesine bir örnek teşkil ettiğini iddia etti.
Bolton, şöyle konuştu:
"ABD ve Çin şu an ticaret açısından önemli farklılıklar yaşıyor. Bu sadece ABD ve Çin arasındaki ihracat ve ithalat dengesizliği ile ilgili değil."
Pekin iddialara henüz bir yanıt vermedi.
(Sputnik)
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