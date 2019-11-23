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John Bolton sessizliğini bozdu, bombaladı: Söyleyebileceklerimden korktukları için mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton uzun süren sessizliğini bozdu. Görevden ayrıldığı Eylül ayından sonra ilk kez Twitter'dan bir mesaj paylaşan Bolton, Beyaz Saray'ın kişisel hesabına erişimini engellediğini öne sürdü.

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ABD Başkanı Donald Trump ile sık sık fikir ayrılığına düşen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter'dan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son olarak görevden ayrılma kararını kişisel hesabından duyuran Bolton, 10 Eylül tarihli gönderide, "Dün akşam Başkan Trump'a istifamı sundum. Başkan ise yarın konuşalım" dedi ifadelerini kullanmıştı.
 
Bu mesajın ardından adeta sessizliğe gömülen Bolton, dün yeniden mesajlar paylaştı. Yaklaşık iki ay sonra ilk kez mesaj paylaşan Bolton, "İki aydan fazla bir süre sonra Twitter'a geri dönmek güzel. Hikayenin arka planı için beklemede kalın" yazdı.
 
"SÖYLEYECEKLERİMDEN KORKTUKLARI İÇİN Mİ?"
 
Tweetinden kısa süre sonra açıklamalarına devam eden Bolton, çarpıcı bir iddiada bulundu. Kişisel hesabına Beyaz Saray tarafından müdahale edildiğini savunan Bolton, "Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevimden istifa etmemin ardından haksız bir şekilde baskılanan Twitter hesabını kurtardık. Beyaz Saray kişisel Twitter hesabıma erişimi yeniden sağlamayı reddetti. Söyleyebileceklerimden korktukları için mi? Ortadan kaybolduğumu söyleyenlerden özür dilerim, sizi hayal kırıklığına uğrattım" dedi.

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