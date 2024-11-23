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  • John Bolton, Trump'ın terörle mücadelenin başına atadığı Gorka'yı 'sahtekar' olarak niteledi
Dünya

John Bolton, Trump'ın terörle mücadelenin başına atadığı Gorka'yı 'sahtekar' olarak niteledi

ABD'de Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton, göreve yeniden seçilen Trump'ın terörle mücadelenin başına atadığını açıkladığı Sebastian Gorka'yı 'sahtekar' olarak niteledi.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 23:52 - Güncelleme:
John Bolton, Trump'ın terörle mücadelenin başına atadığı Gorka'yı 'sahtekar' olarak niteledi
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Bolton, CNN'e verdiği demeçte, Trump'ın atamalarını eleştirdi.

Trump'ın, ilk başkanlık döneminde bir süre danışman yardımcılığını yapan Gorka'yı, terörle mücadelede Kıdemli Direktör olarak atadığını duyurması üzerine Bolton, "Sebastian Gorka bir sahtekar. Onun hiçbir ABD hükümetinde yer almasını istemezdim." dedi.

Bolton, Gorka'nın Kıdemli Direktör olmasının "terörle mücadele çabaları için iyiye işaret olacağını düşünmediğini" belirterek, yine de daha yüksek mevkiye getirilmediği için memnun olduğunu söyledi.

"EVET, EFENDİM" DEMESİ İÇİN SEÇTİĞİNİ SAVUNDU

Trump'ın Gorka'yı "liyakati" için değil, "Evet, efendim" demesi için seçtiğini savunan Bolton, Gorka için "Bence o, pozisyonunu tamamen Donald Trump'a borçlu olan birine mükemmel bir örnek." nitelemesini yaptı.

Bolton, daha önce de Trump'ın, eski Kongre üyesi Matt Gaetz'i ABD Adalet Bakanlığına aday göstermesini eleştirmiş, Gaetz'in o ana kadar Trump'ın yaptığı "en kötü seçim" olduğunu savunmuştu.

21 KASIM'DA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hakkındaki "2 kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Gaetz, atama açıklamasından sonra büyüyen tartışmalara işaret ederek, 21 Kasım'da adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmiş, Kongredeki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.

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