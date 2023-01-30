John Bolton'ın Türkiye hazımsızlığı sürüyor! Skandal NATO açıklaması

Türkiye'nin NATO için önemi her geçen gün artarkan ABD'nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton yine skandal ifadeler kullandı. Son olarak, Türkiye'nin dünyadaki tüm NATO karargahları ve üsleri, istihbarat akışlarını Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilecek yazılımla sağlayacağı öğrenilirken Bolton, İsveç basınına küstah açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, daha önce bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımlamıştı. Türkiye ile ilgili skandal sözler söyleyen Bolton bu kez de İsveç basınına verdiği röportajda Türkiye'yi hedef aldı.

İsveç basınına konuşan Bolton, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğini söyledi. Haberde, Bolton'un Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini sabote ettiğini belirttiği yazıldı.

'GEREKİRSE NATO'YU FESİH EDELİM"

NATO üyesi bir ülkenin dışlamanın mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt veren Bolton, "Uluslararası hukuktaki "rebus sic statibus" maddesi hemen hemen her şeye izin verir. NATO'ya katılmak isteyip istemediklerini seçebilirler. Ya da NATO'yu feshedip yeniden kurabiliriz. Bunu çözmenin birçok yolu var." diye konuştu.