John Kerry: Trump istifa etmeli
ABD'nin 68. Dışişleri bakanı John Kerry, verilen mesajları ciddiye almadığını belirterek ABD Başkanı Trump'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.
- TM Dijital Haber Merkezi
ABD'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda CNBC kanalına röportaj veren Kerry, Başkan Trump ile doğrudan konuşabilmesi durumunda kendisine istifa etmesini söyleyeceğini belirtti.
Programın sunucusu tarafından “Trump’a ne mesaj iletirdiniz?” soruna, “Bunların hiçbirini ciddiye almıyor. Bu tür bir konuşma yapma yeteneğine sahip değil.” cevabını veren Kerry, sorunun ısrarla tekrar sorulması üzerine “İstifa” yanıtını verdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.