John Kerry: Trump istifa etmeli

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda CNBC kanalına röportaj veren Kerry, Başkan Trump ile doğrudan konuşabilmesi durumunda kendisine istifa etmesini söyleyeceğini belirtti.

Programın sunucusu tarafından “Trump’a ne mesaj iletirdiniz?” soruna, “Bunların hiçbirini ciddiye almıyor. Bu tür bir konuşma yapma yeteneğine sahip değil.” cevabını veren Kerry, sorunun ısrarla tekrar sorulması üzerine “İstifa” yanıtını verdi.